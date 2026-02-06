Cesena-Pescara 2-0 l' anticipo di B è bianconero | cronaca tabellino e voti

Il Cesena batte il Pescara 2-0 nell’anticipo di Serie B. La squadra di casa gioca con determinazione e segna una rete per tempo, portandosi a casa i tre punti. Il Pescara, invece, fatica a creare occasioni e si arrende alla superiorità degli avversari. La partita si mette subito in discesa per il Cesena, che controlla il gioco e non rischia troppo. Il risultato rispecchia quello che si è visto sul campo: una squadra più concreta e decisa, che sfrutta le occasioni e conquista una vittoria importante.

Minimo sforzo e massima resa per il Cesena che con una rete per tempo di prende l'anticipo di B e condanna al ko il Pescara. Punteggio severo ma che poteva addirittura essere più ampio se Shpendi, già sul 2-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Berti e Francesconi, avesse realizzato il calcio di rigore decretato via Var per fallo di mano di Bettella. Niente da fare insomma per il Pescara che ora si mette davanti alla tv. Domani ci sono infatti due gare che riguardano da vicino il Delfino nella lotta salvezza: Mantova-Bari alle 15:00 e Spezia-Entella alle 19:30. Bettella e Brugman tra gli ultimi arrivati sono partiti titolari mentre Lorenzo Insigne non era stato nemmeno stato convocato per prepararsi al meglio ed essere a disposizione il prima possibile in buona condizione fisica.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Cesena Pescara Catanzaro-Pescara 3-3, Festival del Gol al Ceravolo: cronaca, tabellino e voti Bari-Pescara 1-1, gara thrilling con Var protagonista: cronaca, tabellino e voti Un emozionante match tra Bari e Pescara si conclude con un pari 1-1, in un incontro caratterizzato da intense emozioni e decisioni cruciali del VAR. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cesena Pescara Argomenti discussi: Cesena - Pescara | Prosegue la prevendita dei biglietti - Cesena FC; Cesena vietata ai tifosi del Pescara, Curva Ferrovia comunque aperta per gli studenti locali; Cesena-Pescara, anticipo di B per cuori forti: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Curva Ferrovia off limits per i tifosi del Pescara, il Cesena la apre gratuitamente agli studenti. Serie B, Cesena corsaro: 2-0 al Pescara con Berti e Francesconi. La classifica aggiornataIl Cesena torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive battendo 2-0 il Pescara nell’anticipo della 23ª giornata di Serie B al Manuzzi. I romagnoli consolidano il quinto posto in classifica ... ilovepalermocalcio.com Il Cesena torna al successo e si rilancia, Pescara sempre più giù aspettando InsigneBerti e Francesconi riportano Mignani ai tre punti, Shpendi fallisce il tris su rigore. Gorgone resta ultimo e si complicano i piani salvezza ... tuttosport.com TvSei. . Pescara a Cesena senza Insigne. Gara da fresco ex per Corazza Questa sera alle 20:30 il Pescara giocherà a Cesena senza Insigne che ieri non è stato convocato in accordo con lo staff tecnico per proseguire un percorso di recupero individuale in vi facebook Cils è match sponsor di Cesena-Pescara La cooperativa sociale multiservizi attiva dal 1974 abbinerà il proprio marchio alla gara che aprirà la 23^ giornata del campionato serie BKT Il comunicato ufficiale tinyurl.com/cils-match-spo… #DAIBURDE x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.