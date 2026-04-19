La Carrarese affronta questa giornata con diverse assenze a causa di infortuni e squalifiche, cercando di mantenere le proprie chance di qualificazione ai playoff. La sfida contro il Pescara rappresenta un’occasione importante per avvicinarsi alla zona che vale l’accesso ai turni successivi del campionato di Serie B. La squadra si presenta con alcuni giocatori in dubbio, ma punta a ottenere un risultato positivo per migliorare la propria posizione in classifica.

L’appetito vien mangiando e la Carrarese questo pomeriggio ha l’occasione più unica che rara di rientrare addirittura tra le migliori 8 squadre della Serie B. Per farlo dovrà battere il Pescara, impresa tutt’altro che scontata. E’ una giornata cruciale, questa 35ª, per il destino dei marmiferi che possono iscriversi sorprendentemente e prepotentemente alla lotta playoff. Domenica scorsa hanno perso la prima opportunità per salire su questo treno così prestigioso e riservato ma il calendario ha riservato loro un’altra chance. Sarà una Carrarese ancora incerottata quella a scendere in campo perché permane l’assenza di capitan Imperiale a cui...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese incerottata contro il Pescara. Occasione per salire sul treno playoff

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