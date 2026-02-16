Tenta di salire sul treno in corsa ma scivola e finisce sulle rotaie Morto un 43enne

Un uomo di 43 anni è morto questa mattina a Spoleto dopo aver tentato di salire su un treno in corsa e aver scivolato finendo sui binari. La scena si è svolta davanti a molti passanti, che hanno assistito alla caduta e all'impatto con il convoglio in movimento. La polizia sta ancora cercando di capire cosa abbia spinto l’uomo ad agire in quel modo.

Spoleto, 16 febbraio 2026 – Tragedia questa mattina, 16 febbraio, alla stazione di Spoleto, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita dopo essere finito sotto un treno. In base ad una prima ricostruzione, si tratterebbe di un drammatico incidente. Cosa è successo. L'uomo era a bordo del convoglio, partito da Ancona e diretto a Roma. Per cause ancora da chiarire sarebbe sceso alla stazione di Spoleto, ma poi ha tentato di salire nuovamente sul treno quando questo era già in movimento. Nel tentativo di entrare all'interno di una delle carrozze sarebbe quindi scivolato, finendo sui binari. Il decesso sul colpo.