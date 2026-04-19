Con tre partite ancora da giocare, la regular season di Prima Categoria si avvicina alla conclusione, portando con sé sfide decisive per le squadre coinvolte. La Carrarese Giovani affronta il Capezzano in un match importante, mentre al Romagnano si prepara una gara difficile per Migliarino. La classifica si fa stretta e ogni risultato potrebbe cambiare gli equilibri tra posti di vertice, playoff e zone retrocessione.

Ancora tre partite alla fine della regular season, 270 minuti che pesano come macigni. La Prima Categoria entra nella fase più calda della stagione e ogni campo diventa decisivo, tra corsa al vertice, inseguimento ai playoff e battaglia per evitare i playout. La capolista Carrarese Giovani si prepara al big match contro il Capezzano, terza forza del campionato e formazione costruita dichiaratamente per restare nelle zone alte della classifica. Mister Raffaele Moriani non nasconde le difficoltà della sfida, ma rilancia con fiducia: "Affrontiamo una squadra in salute, reduce da una vittoria importante in trasferta. È una formazione forte, strutturata per stare in alto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese Giovani all’esame Capezzano. Al Romagnano serve l’impresa a Migliarino

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