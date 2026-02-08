La Fivizzanese si prepara a sfidare il Capezzano, una partita importante per la corsa salvezza. Intanto, la Carrarese Giovani si allena al Piazza, cercando di migliorare il suo rendimento. Il campionato di Prima Categoria entra nella sua fase calda: si avvicina la ventesima giornata, che potrebbe già portare i primi verdetti.

Il campionato di Prima Categoria ha raggiunto la ventesima giornata, superando così i due terzi della stagione. In questo contesto, si prepara una sfida di grande interesse: il big match che vede contrapposte Capezzano, quarta in classifica con 32 punti, e Fivizzanese, quinta forza del torneo con 30 punti. Il tecnico della Fivizzanese, Davide Duchi, che non disporrà dell’infortunato Andrea Santini, mette in guardia sull’importanza e la difficoltà della sfida: "Affrontare Capezzano in casa sarà una partita dura come sempre. Loro arrivavano da una lunga striscia positiva di 14 risultati utili consecutivi, ma hanno interrotto la serie solo domenica scorsa contro la capolista Atletico Lucca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fivizzanese Serve l’impresa col Capezzano. La Carrarese Giovani chiede strada al Piazza

Approfondimenti su Fivizzanese Serve

La Fivizzanese affronta il Corsagna nella seconda giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, in programma oggi alle 15.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fivizzanese Serve

Argomenti discussi: Fivizzanese Serve l’impresa col Capezzano. La Carrarese Giovani chiede strada al Piazza.

Fivizzanese Serve l’impresa col Capezzano. La Carrarese Giovani chiede strada al PiazzaFuori porta ad alto rischio per il Mulazzo ospite della Torrelaghese, il Romagnano va a caccia di punti salvezza contro il Pieve Fosciana ... sport.quotidiano.net