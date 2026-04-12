Derby di Fivizzano | la Carrarese Giovani vola e stacca il Romagnano

Nel derby di Fivizzano, la Carrarese Giovani ha battuto il Romagnano con il punteggio di 2-1. La squadra vincente ha trovato il gol decisivo nel secondo tempo, portandosi così a distanza maggiore dalla rivale in classifica. Il risultato ha influito sulla posizione delle due formazioni nel campionato, con la Carrarese Giovani che ha consolidato il suo vantaggio.

Il Romagnano subisce un colpo durissimo nel derby del Raffi a Fivizzano, soccombendo per 1-2 contro una Carrarese Giovani che, grazie a una prestazione convincente nel secondo tempo, allunga il distacco sulla vetta della classifica. La vittoria degli ospiti, orchestrata da Raffaele Moriani, permette alla capolista di consolidare il primato, portando il vantaggio sull’inseguitrice Atletico Lucca a ben 4 punti, proprio mentre il campionato entra nella sua fase decisiva con sole tre giornate ancora da disputare. L’equilibrio del primo tempo e la sorpresa della prima metà. La sfida tra le due compagini è stata segnata da ritmi alterni e da una forte fisicità che ha portato l’arbitro Bartolomeo Terni di Lucca a gestire numerosi falli durante i novanta minuti di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby di Fivizzano: la Carrarese Giovani vola e stacca il Romagnano Derby apuano: Carrarese difende il primato, Romagnano lotta per la salvezzaLa sosta pasquale ha congelato una classifica del Girone A di Prima Categoria Toscana che resta apertissima sia in vetta che nella zona calda,... Calcio: in Prima Categoria rallenta la corsa la Carrarese Giovani. Romagnano rigenerato dalla ’cura’ BattagliaLa venticinquesima domenica del campionato di Prima Categoria ha evidenziato il rallentamento alla produzione-punti della capofila Carrarese Giovani...