Carpi beffato dall’unico tiro Il Forlì fa festa | è salvezza
Nel match tra Carpi e Forlì, la squadra ospite ha ottenuto la vittoria grazie a un unico tiro in porta, che si è rivelato decisivo. La formazione di casa ha schierato un 3-4-2-1, con Sorzi tra i pali e diversi cambi durante il secondo tempo. Il Forlì ha conquistato la salvezza, lasciando il Carpi senza punti e con poche occasioni di reagire durante l’incontro.
carpi 0 forlì 1 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (1’st Lombardi), Rossini; Tcheuna (1’st Cecotti), Rosetti, Figoli (30’st Gerbi), Verza (21’st Gaddini); Casarini, Stanzani (1’st Puletto); Giani. A disp. Scacchetti, Perta, Benvenuto, Giva, Rigo, Amayah, Pizzo. All. Cassani FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti (34’st Mandrelli), Palomba, Onofri, Cavallini; Franzolini, Menarini, Di Risio; Macrì, Trombetta (34’st Petrelli), Farinelli (16’st Coveri). A disp. Calvani, Tagliaferri, Greco, Rossi, Spinelli, Ripani, Ilari, Berti, Scaccabarozzi, Gheza, Zagrè, Selvini. All. Miramari. Arbitro: Madonia di Palermo Reti: 19’ Trombetta Note: spettatori 1430.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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