Carpi beffato dall’unico tiro Il Forlì fa festa | è salvezza

Nel match tra Carpi e Forlì, la squadra ospite ha ottenuto la vittoria grazie a un unico tiro in porta, che si è rivelato decisivo. La formazione di casa ha schierato un 3-4-2-1, con Sorzi tra i pali e diversi cambi durante il secondo tempo. Il Forlì ha conquistato la salvezza, lasciando il Carpi senza punti e con poche occasioni di reagire durante l’incontro.