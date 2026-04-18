A Forlì si prepara un nuovo tentativo di salvezza, con la squadra determinata a lottare fino all’ultimo. La partita contro il Carpi si gioca questa sera alle 20.30 al ‘Cabassi’, con i padroni di casa che cercano punti fondamentali per evitare la retrocessione. La squadra ospite si presenta con la volontà di confermarsi in casa avversaria, in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per entrambe le formazioni.

Carpi, penultima spiaggia a sinistra. Passano da un blitz al ‘Cabassi’ oggi (20.30) le speranze del Forlì di chiudere il discorso salvezza, smarcandosi con un turno d’anticipo dalla coda playout di una serie C la cui credibilità, già minata a novembre dalla defenestrazione del Rimini, è ora stata definitivamente martorizzata dal caso Ternana, tra sospetti doppiopesismi, cavilli ed escamotage per consentire alle Fere di finire il campionato. Alessandro Miramari apre la conferenza stampa della vigilia con un avviso ai naviganti: "Il Carpi è salvo, ma non regalerà nulla. Detto questo, andiamo là per giocarci le nostre chance provando a farlo al meglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlì, nuovo tentativo salvezza: "Dura a Carpi, ma daremo tutto"

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