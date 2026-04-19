Dopo la partita contro Parma, il giocatore ha commentato il calo di rendimento della squadra, attribuendolo a un contraccolpo emotivo vissuto durante la settimana. Ha sottolineato che si tratta di una conseguenza di quanto accaduto e ha evidenziato come la squadra abbia trascorso tutto l’anno in una situazione difficile. Le sue parole suggeriscono un legame diretto tra gli eventi recenti e le prestazioni sul campo.

“Penso anche personalmente che domenica ci sia stato un contraccolpo. Siamo stati tutto l’anno a spingere e rincorrere, poi contro il Parma quella fiammella si è spenta, però per una squadra come siamo noi non ci possono essere queste partite anche perché in Champions ancora non ci sei”: parole e musica di Leonardo Spinazzola al termine della memorabile prestazione contro la Lazio. Ora, come prendere queste parole? Senza voler fare troppo populismo, ma come ci si pone di fronte a una squadra che ammette candidamente di aver mollato la presa quando, se non facciamo male i conti, non si è ancora qualificata alla prossima Champions League? L’onestà è da apprezzare, ma fondamentalmente è l’unica piccola lancia che si può spezzare a favore di tali dichiarazioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caro Spinazzola, inutile parlare di fiamma spenta dopo Parma: l’avete lasciata morire voi

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