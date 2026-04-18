Leonardo Spinazzola ha commentato la sconfitta del Napoli contro la Lazio durante un'intervista a DAZN, dichiarando che la squadra non ha offerto una buona prestazione. Ha aggiunto che la motivazione si è affievolita dopo la partita contro il Parma, lasciando intendere che la squadra non è riuscita a mantenere l’energia necessaria. La partita si è conclusa con un risultato sfavorevole per i partenopei.

Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta del Napoli contro la Lazio. Un ko che ha fatto emergere, con massima onestà, l’umore dello spogliatoio azzurro nel corso della settimana. La squadra ha mollato? Oggi eravamo veramente scarichi. Non abbiamo solo stanchezza fisica, ma prima ancora mentale. Ho visto una squadra scarica, domenica un contraccolpo c’è stato. Tutto l’anno siamo stati a rincorrere e domenica col Parma una fiammella si è spenta. Era un sogno difficile, ma per una squadra come noi, non ci possono essere queste partite. In Champions non sei ancora qualificato e devi spingere fino alla fine.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lazio, Spinazzola: “Nulla di buono oggi. La fiammella si è spenta dopo il Parma”

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