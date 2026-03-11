Smontare i miti | cosa dicono veramente dati sondaggi e normative sull'auto elettrica

Gli italiani mostrano scarsa conoscenza sull'auto elettrica, secondo dati recenti. I veicoli completamente elettrici, noti come BEV, consumano fino a 60 volte meno carburante rispetto alle auto a motore termico e hanno un degrado di meno del 2% all'anno. Inoltre, i costi di manutenzione sono circa il 70% inferiori rispetto alle vetture con motore tradizionale.

Gli italiani sono disinformati sull'auto elettrica e i miti superano i dati reali: i BEV (Battery Electric Vehicle – le auto full electric) bruciano fino a 60 volte meno delle termiche, degradano meno del 2% annuo e costano il 70% in meno da mantenere. Il vero ostacolo alla transizione non è la tecnologia, ma la percezione.

