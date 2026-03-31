Auto km 0 | cosa sono quanto si risparmia e dove trovarle?

Le auto km 0 sono veicoli nuovi che non sono stati utilizzati, ma sono stati immatricolati poco prima della vendita. Questi modelli vengono venduti a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, con uno sconto che può arrivare fino al 25%. Sono disponibili presso concessionarie e rivenditori autorizzati, offrendo un'opportunità di acquisto vantaggiosa per chi cerca un'auto quasi nuova.

Le auto km 0 sono tra le occasioni migliori per comprare un’auto quasi nuova risparmiando fino al 25% sul prezzo di listino. Ma cosa sono esattamente, come funziona la garanzia e dove trovarle? Ecco tutto quello che serve sapere prima di acquistarne una. Le auto km 0 sono auto già immatricolate dal concessionario e vendute come usate, ma con pochissimi chilometri. Comprare un’auto km 0 permette di risparmiare dal 10% al 35% rispetto al prezzo di listino, mantenendo quasi tutti i vantaggi di un’auto nuova. Cosa sono le auto km 0. Un’auto km 0 è un veicolo già immatricolato dal concessionario ma mai realmente utilizzato. Ha percorso pochi chilometri (di solito meno di 100 km, solo per spostamenti interni) ed è praticamente nuova. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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