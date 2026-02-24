Prezzi in aumento anche nel Veronese | carrello della spesa sempre più caro

L’aumento dei prezzi nel Veronese deriva dall’incremento dei costi alimentari e dei prodotti di prima necessità. Le spese nei supermercati sono cresciute, rendendo più difficile fare acquisti senza spendere di più. Le famiglie si trovano a dover rivedere il bilancio e pianificare meglio le spese quotidiane. La tendenza si conferma anche a livello nazionale, dove i prezzi continuano a salire. La situazione si riflette chiaramente nel carrello della spesa degli italiani.

A livello nazionale l’andamento dei prezzi del mese di gennaio 2026 ha segnato un aumento annuale del 1,0%. Stesso dato registrato per l'area veronese.A dicembre la divisione di spesa con il maggior aumento è stata “Servizi finanziari e assicurativi”, che ha registrato un +4,2% a livello nazionale e un +5% a livello locale.La divisione di spesa che più interessa i consumatori, ovvero “Prodotti alimentari e bevande analcoliche”, ha avuto un aumento del +1,4% a Verona e un +2,4% a livello nazionale.La crescita dei prezzi del “carrello della spesa” è stata del +1,9% a livello nazionale. A partire da gennaio le divisioni di spesa sono diventate 13 per alcune classi e sottoclassi è cambiata la definizione e alcuni nuovi beni sono entrati a far parte del panieree altri sono stati levati. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Istat, l’inflazione accelera: prezzi saliti dell’1,5% nel 2025. Carrello della spesa più caro del 24% dal 2021Nel 2025, l’Istat segnala un’accelerazione dell’inflazione, con un aumento dei prezzi dell’1,5%.

L'ascesa dei prezzi nel Veronese nel 2025, dal carrello della spesa ai servizi ricettivi e di ristorazioneNel 2025, i prezzi nel Veronese hanno registrato un incremento che interessa sia il carrello della spesa sia i servizi ricettivi e di ristorazione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Prezzi delle auto: ecco come i listini sono saliti fino al 70%; Comprare casa a Bologna, prezzi in aumento: a Borgo Panigale crescita del 5,6%; Dovremo accendere un mutuo per bere una tazzina di caffè? La colpa dell'aumento dei prezzi è (anche stavolta) del cambiamento climatico; Nuovo aumento prezzi sigarette dal 13 febbraio 2026: rincari su 73 marche, ecco la tabella aggiornata.

Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bolletteLeggi su Sky TG24 l'articolo Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette ... tg24.sky.it

Sigarette, nuovo aumento dei prezzi in arrivo: listino aggiornato e le marche coinvolteAumento del prezzo delle sigarette: al via la terza fase dei rincari sui tabacchi lavorati. Ecco tutti i dettagli e le marche coinvolte. notizie.it

Nothing Phone (4a): svelata la data di lancio e un aumento dei prezzi (in Italia) L'attesa è quasi finita! Presto scopremo cosa ci riserverà la nuova generazione di smartphone di Nothing. Il 5 marzo 2026 segna la data del lancio, e già si parla di importanti nov - facebook.com facebook

Dalla #borsamerci di #camcomtorino prezzi in aumento per soia nazionale ed estera, soia tostata, girasole nazionale, farine di soia, barbabietola in pellet, urea agricola. In ribasso: frumento comunitario base, sacchi carta a valvola #12febbraio x.com