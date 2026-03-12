Voli aumentano i prezzi per il caro-carburante | da Air France a Klm ecco tutte le nuove tariffe e da quando entreranno in vigore

Le compagnie aeree hanno annunciato aumenti dei prezzi dei voli a causa dell’incremento dei costi del carburante. Tra le principali, ci sono aziende come Air France e KLM che hanno comunicato nuove tariffe, con l’entrata in vigore previste a breve. La decisione riguarda diversi collegamenti, mentre i clienti si preparano a pagare di più per le prossime prenotazioni.

Addio viaggi low-cost. Per far fronte all'aumento del prezzo dei carburanti provocato dalla guerra in Medio Oriente, diverse compagnie aeree rivedranno i costi dei biglietti, alzando le.