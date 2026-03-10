Caro carburante a Bari e in provincia rialzo senza sosta dei prezzi | Fino a 2,40 per diesel servito

A Bari e nelle zone vicine i prezzi del carburante continuano a salire senza sosta con il diesel servito che arriva a costare fino a 2,40 euro al litro. Il costo del carburante è aumentato in modo costante negli ultimi giorni, influenzato dai recenti sviluppi nel conflitto che coinvolge l’Iran e il Medio Oriente. Le stazioni di servizio registrano un incremento quotidiano dei prezzi senza interruzioni.

Il quadro della situazione con il monitoraggio dell'Osservaprezzi sul sito del MInistero delle Imprese e del Made In Italy Non si arresta la corsa dei prezzi del carburante a Bari e dintorni a causa dei riflessi del conflitto che coinvolge ormai da diversi giorni l'Iran e il Medio Oriente. L'incertezza sulle rotte del petrolio e del gas ha provocato un aumento generale dei costi che viene immediatamente scaricato, non senza polemiche, sugli automobilisti. Una fiammata che non conosce fine: qualche giorno fa i prezzi del gasolio avevano superato quota 1,90 in diversi distributori. A distanza di circa una settimana, è stata ormai praticamente sfondata quota 2 euro per il self. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

I prezzi del carburante volano con la crisi in Medio Oriente: il diesel (servito) supera i 2 euroFirenze, 2 marzo 2026 – La crisi in Medio Oriente si riflette immediatamente sui carburanti, anche in Toscana.

Il diesel aretino schizza a 2,10 euro, il servito arriva oltre 2,40. La mappa dei prezziGli effetti del conflitto in Medio Oriente si ripercuotono sul costo dei carburanti in città e in provincia.

Aggiornamenti e notizie su Caro carburante

Temi più discussi: Prezzo gasolio alle stelle, in Puglia trasporto merci a 'rischio default': Aziende allo stremo; Caro carburante, siamo vicini ai 2 euro al litro. Il peso delle accise; Carburante alle stelle, prezzi sempre più alti. Subito tagli alle accise o impossibile spostarsi; Tensioni in Medio Oriente, sale il prezzo della benzina. A Bari si fa il pieno: Salirà ancora… - VIDEO.

Articoli con argomento: ‘Uiltrasporti Puglia’Si è tenuto a Bari il XII congresso Uiltrasport Puglia con il passaggio di testimone al nuovo segretario generale Cosimo Greco. Tra i temi attenzionati il caro carburante e la tutela dei lavoratori. trmtv.it

Articoli con argomento: ‘Cosimo Greco’Si è tenuto a Bari il XII congresso Uiltrasport Puglia con il passaggio di testimone al nuovo segretario generale Cosimo Greco. Tra i temi attenzionati il caro carburante e la tutela dei lavoratori. trmtv.it

L'Immediato. . CARO CARBURANTE, FOGGIA AI PRIMI POSTI PER RINCARI Prezzi alle stelle e situazione fuori controllo. Il balzo dei costi di gasolio e benzina in provincia di Foggia è tra i più alti d’Italia. Il gasolio, soprattutto, in soli due giorni è aumen - facebook.com facebook

Meloni, intervieni immediatamente sul caro carburante, gas e luce. Sei la Presidente del Consiglio: dei tuoi video non ce ne facciamo nulla, servono fatti. x.com