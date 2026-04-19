Carnesecchi svela | Non ho dormito per una settimana dopo l’errore con la Juventus Sentivo di aver deluso i miei compagni

Dopo un errore durante una partita contro la Juventus, un portiere ha dichiarato di non aver dormito per sette giorni, riferendo di aver sentito di aver deluso i suoi compagni di squadra. Questa confessione è stata resa pubblica durante un’intervista, in cui ha anche spiegato come l’episodio abbia influito sulla sua serenità mentale e sulla sua percezione di sé stesso. Nelle sue parole, ha anche espresso il senso di responsabilità provato in quella circostanza.

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