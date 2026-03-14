L’attaccante dell’Atalanta ha parlato a DAZN dopo il pareggio contro l’Inter a San Siro. Ha ringraziato i compagni di squadra e ha condiviso le sue emozioni subito dopo aver segnato il gol. Le sue parole si sono concentrate sulla gratitudine verso la squadra e sull’esperienza vissuta durante la partita. Non sono state fatte altre dichiarazioni o analisi sul match.

Inter News 24 Krstovic, attaccante dell’Atalanta, ha commentato il pareggio ottenuto in rimonta contro l’Inter oggi a San Siro: le sue dichiarazioni. Al termine dell’anticipo di San Siro, Nikola Krstovic ha commentato ai microfoni di DAZN il prezioso pareggio strappato contro la capolista. L’attaccante montenegrino, autore della rete dell’1-1, ha espresso grande soddisfazione per un punto che rallenta la corsa scudetto dell’ Inter di Cristian Chivu, ferma ora a quota 68 punti. PAROLE – « Al gol ho pensato solo a metterla dentro. Poi avevamo tanta fiducia per voler fare il secondo gol. Il primo tempo è stato tosto, poi abbiamo preso fiducia e siamo cresciuti così. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Krstovic a DAZN: «Ringrazio tutti i miei compagni, dopo il gol ho pensato di…»

Articoli correlati

Juventus, Cambiaso dopo il gol “Fischi? Non ci ho mai pensato”Le parole di Andrea Cambiaso dopo il gol e la bella prestazione nella vittoria casalinga contro il Pisa.

Benevento-Picerno, Salvemini: “Dopo il rigore ho pensato che il gol sarebbe arrivato lo stesso”Non è stata una serata facile per Salvemini che ha sbagliato il calcio di rigore in pieno recupero, ma ci ha pensato Pierozzi a “salvarlo” con il...

Aggiornamenti e notizie su Krstovic a DAZN Ringrazio tutti i miei...

Palladino: Come ho visto Krstovic e Scamacca! Questi tre sono fondamentali, gli infortunati…Il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino, intervenuto a DAZN e in conferenza, ha commentato così il pareggio contro l'Udinese. msn.com

Atalanta, Krstovic: Sempre pronto al 200%. Champions il nostro obiettivoNikola Krstovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-1 dell'Atalanta contro la Cremonese nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, disputato alla New Balance Arena di ... tuttomercatoweb.com