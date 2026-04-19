Carnesecchi show Non brilla Bellanova Raspadori generoso

Da sport.quotidiano.net 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita, Carnesecchi si è distinto con tre interventi di rilievo, dimostrando attenzione e prontezza. Nonostante il suo impegno, non ha potuto evitare il gol subito dalla squadra. Bellanova ha avuto una prestazione meno incisiva, senza incidere particolarmente sull'andamento del gioco. Raspadori si è reso protagonista di una prova generosa, contribuendo con impegno e movimento. Scalvini ha concluso la partita con un voto di 5,5.

CARNESECCHI 7,5. Protagonista di tre interventi spettacolari. Non ha potuto nulla sul gol. SCALVINI 5,5. In difficoltà a sinistra, saltato da El Shaarawy. Esce all’intervallo per una contusione. DJIMSITI 6,5. Serata impegnativa sul temuto Malen che ha francobollato con mestiere. KOLASINAC 5,5. Meno brillante di altre occasioni, ha faticato nel primo tempo a chiudere su Celik e Soulé. BELLANOVA 5,5. Nel 2026 non ha mai brillato, anche all’Olimpico ha sofferto sulla sua corsia. DE ROON 6,5. Parte dal suo recupero e dal suo assist la rete dell’1-0, gioca bene in mezzo e recupera palloni contro l’ex Cristante. EDERSON 6. Si è costruito da solo e ha sciupato il possibile raddoppio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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