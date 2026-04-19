Carnesecchi show Non brilla Bellanova Raspadori generoso

Durante la partita, Carnesecchi si è distinto con tre interventi di rilievo, dimostrando attenzione e prontezza. Nonostante il suo impegno, non ha potuto evitare il gol subito dalla squadra. Bellanova ha avuto una prestazione meno incisiva, senza incidere particolarmente sull'andamento del gioco. Raspadori si è reso protagonista di una prova generosa, contribuendo con impegno e movimento. Scalvini ha concluso la partita con un voto di 5,5.