Bergamo si prepara a celebrare i suoi atleti, con protagonisti come Carnesecchi, Scalvini, Mancini e Raspadori. La città si riempirà di tifosi per assistere alla trasferta che vedrà alcuni di loro indossare la maglia azzurra, dopo aver vestito quella nerazzurra. La serata segnerà un momento importante per la comunità locale, collegando le vittorie sportive con l’entusiasmo collettivo.

Dal nerazzurro all’azzurro sarà un’altra serata da ricordare per Bergamo. Dopo le grandi notti europee atalantine dell’ultimo mese contro le corazzate tedesche del Dortmund e del Bayern stasera il cuore dei tifosi bergamaschi batterà ancora fortissimo, in una New Balance Arena strapiena, con biglietti esauriti in poco più di un’ora dal via delle vendite. Febbre a novanta non per la Dea ma per una Nazionale mai con così tanto dna atalantino. Di oggi e di ieri. A Bergamo c’è orgoglio e entusiasmo nel vedere in azzurro il ragazzo di casa Scalvini e i vari Carnesecchi, Raspadori, l’acciaccato Scamacca e Palestra, altro atalantino in prestito al Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bergamo ritrova i suoi eroi. Da Carnesecchi a Scalvini e poi Mancini e Raspadori. Il cuore si colora d’azzurro

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Buongiorno, condivido questo articolo uscito oggi su Bergamonews perché racconta una storia molto legata al nostro territorio. È la storia di mio nonno Alberto, cresciuto a Clusone in Val Seriana nel dopoguerra e poi accolto al Patronato San Vincenzo sotto l - facebook.com facebook