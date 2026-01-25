Beatrice Venezi | teatro gremito e applausi a Pisa per il secondo appuntamento di Carmen

A Pisa, il Teatro Verdi ha registrato un'affluenza completa per il secondo appuntamento di Carmen di Bizet, diretto da Beatrice Venezi con l'Orchestra da camera fiorentina. L'evento, allestito da Filippo Tonon, ha riscosso grande consenso, confermando l'interesse per questa produzione e il talento della direttrice. La serata si è conclusa con applausi calorosi, dimostrando l'apprezzamento del pubblico per questa interpretazione.

La direttrice lucchese è stata accolta dal pubblico con un forte applauso. Anche oggi, 25 gennaio, le addette alla biglietteria del teatro hanno appuntato sul petto la spilla gialle simbolo della protesta per la nomina di Venezi alla Fenice, mentre un servizio discreto di vigilanza delle forze dell'ordine fuori e dentro il 'Verdi' controlla che lo spettacolo si svolga senza problemi. Il debutto di venerdì sera a Pisa, coinciso con il ritorno alla direzione in Italia, si era concluso con un lungo applauso da parte degli oltre 800 spettatori presenti.

