Carcassa di un cinghiale in strada | i residenti chiedono la rimozione

Da alcuni giorni, una carcassa di cinghiale si trova sulla carreggiata tra l’uscita della tangenziale e i Palazzi blu. La presenza del corpo animale ha suscitato preoccupazioni tra i residenti, che chiedono la rimozione del cadavere. Nessuna indicazione è stata fornita riguardo alle cause del decesso o alle eventuali azioni intraprese dalle autorità competenti. La situazione rimane invariata da diversi giorni, senza interventi visibili per la rimozione.

La grossa carcassa di un cinghiale da alcuni giorni giace sulla carreggiata stradale tra l’uscita della Tangenziale e i cosiddetti Palazzi blu. I residenti hanno almeno tre giorni or sono richiesto la rimozione della carcassa dalla quale ovviamente ormai si propaga un cattivo odore, ma invano. Oggi l’ennesima segnalazione ai Vigili Urbani, Asl e Veterinari per cercare di recuperare la bestia. VIDEO Vinitaly 2026, successo per Cantina del Taburno: svelata la nuova Banda del buco a Napoli, il geologo dell’indagine: “Fogne mappate, ma VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carcassa di un cinghiale in strada: i residenti chiedono la rimozione Notizie correlate Cinghiale morto in strada Argini, l'Ausl: "La carcassa è stata gestita nel pieno rispetto dei protocolli di biosicurezza""La carcassa dell’animale è stata gestita nel pieno rispetto dei protocolli di biosicurezza per la sorveglianza della Peste suina africana" La... Camion nel fosso, i residenti chiedono interventi urgenti per via Celletta: "Strada al buio e pericolosa"Ancora un incidente lungo via Celletta, nella frazione di Sant’Andrea, nel comune di Forlimpopoli, riaccende i riflettori su una situazione che i... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Como, cinghiale investito in via Napoleona. E’ accaduto stamattina; Cinghialotto spiaggiato a Maiori: intervento di ENPA, Polizia Municipale e ASL; ? Vitellini sbranati nella notte: branco di lupi o cani rabbiosi? - BresciaToday; Schianto tra quattro auto per evitare un capriolo sulla strada. Carcassa di cinghiale abbandonata ad Adrara: intervento dei ForestaliUn intervento tempestivo dei carabinieri forestali di Grumello del Monte ha permesso, nella giornata di venerdì 17 gennaio, il recupero dei resti di un cinghiale abbattuto e successivamente eviscerato ... ecodibergamo.it Carcassa di cinghiale illegalmente abbandonata ad Adrara San Martino: la denuncia della LavI resti dell’animale, costituiti da testa e parti residuali della carcassa, erano nascosti in un intrico di rovi lungo la riva del torrente Guerna Un intervento tempestivo dei Carabinieri Forestali di ... bergamonews.it Un’autentica mattanza nella notte tra martedì e mercoledì a Comano Terme: colpita dal branco l’azienda “La filiera della lana”. Uccise quasi 60 pecore, e alla fine ha fatto capolino anche un orso per mangiarsi una carcassa. Sandro Malesardi: «Temo di dover - facebook.com facebook