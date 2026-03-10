Cinghiale morto in strada Argini l' Ausl | La carcassa è stata gestita nel pieno rispetto dei protocolli di biosicurezza

Un cinghiale è stato trovato morto in strada Argini a Parma. La carcassa è stata rimossa e gestita secondo le procedure di biosicurezza stabilite da parte dell’Azienda Usl e del Comando della Polizia provinciale. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze del ritrovamento o alle eventuali cause della morte. La gestione è stata effettuata seguendo le norme in vigore.

"La carcassa dell'animale è stata gestita nel pieno rispetto dei protocolli di biosicurezza per la sorveglianza della Peste suina africana" La carcassa è stata prontamente recuperata dagli operatori incaricati, regolarmente campionata ai fini delle analisi di laboratorio previste dal piano di monitoraggio della Psa e successivamente avviata al corretto smaltimento secondo la normativa vigente. Non si è quindi verificata alcuna "scomparsa" della carcassa, ma una pronta ed efficace gestione operativa nell'ambito delle attività di controllo sanitario sul territorio. Si ricorda infatti che tutte le carcasse di cinghiale devono essere prontamente rimosse e analizzate, e che alla luce della gestione della emergenza Psa trafugare carcasse o resti di cinghiale costituisce reato penale.