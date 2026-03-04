Camion nel fosso i residenti chiedono interventi urgenti per via Celletta | Strada al buio e pericolosa

Un camion è finito in un fosso lungo via Celletta, nella frazione di Sant’Andrea nel comune di Forlimpopoli. I residenti chiedono interventi urgenti, sottolineando che la strada è al buio e molto pericolosa. La segnalazione arriva dopo un altro incidente avvenuto in quella zona, che da tempo crea preoccupazione tra chi abita lì.

Ancora un incidente lungo via Celletta, nella frazione di Sant’Andrea, nel comune di Forlimpopoli, riaccende i riflettori su una situazione che i residenti definiscono “pericolosa” e irrisolta da anni. Nei giorni scorsi un camion è finito nel fosso che costeggia la carreggiata, terminando la corsa nel canale laterale dopo essere uscito dalla sede stradale. Solo per fortuna non si sono registrate conseguenze gravi. A denunciare l’accaduto sono alcuni abitanti della via, che in una lettera indirizzata all’amministrazione comunale parlano di “ennesimo grave episodio che conferma la pericolosità della nostra strada”. Il mezzo pesante, spiegano, “inclinato su un lato, è uscito dalla sede stradale terminando la corsa nel canale laterale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Frane e detriti bloccano la statale verso Cardeto: i residenti chiedono interventi urgenti dopo l’ultima tempestaUna frana di dimensioni significative ha bloccato la strada statale che collega la provincia di Reggio Calabria alla cittadina di Cardeto, rendendo... I navigatori dirottano per errore i camion nella stradina, uno finisce nel fosso. E' diventato un incubo per i residentiUn incidente emblematico di una problematica molto sentita dai residenti di via Chiaviche, una strada consorziale nella quale i navigatori dirottano... Contenuti e approfondimenti su Camion nel fosso i residenti chiedono.... Temi più discussi: Cisterna carica di fertilizzante finisce nel fosso: chiusa via Mandruzzato; Camion fuori strada a Rivarolo: ruote nel fosso e carico di sabbia disperso; STRAMBINELLO – Pedemontana: camion esce di strada e finisce nel fosso; Incidente ad Argentera di Rivarolo Canavese: camion carico di sabbia finisce nel fosso, strada chiusa. Incidente ad Argentera di Rivarolo Canavese: camion carico di sabbia finisce nel fosso, strada chiusaProbabilmente si è verificato un cedimento della carreggiata, che non ha retto il peso. Nessun ferito ... torinotoday.it RIVAROLO CANAVESE – Camion finisce con le ruote nel fosso in via Rivarossa (FOTO)Intervento dei Vigili del Fuoco di Rivarolo Canavese oggi, venerdì 27 febbraio 2026, intorno alle 14,30, in via Rivarossa a Rivarolo Canavese, per un camion uscito di strada. obiettivonews.it Olbia, camion si ribalta nella zona industriale x.com A distanza di cinque anni dalla loro chiusura ai camion, i lavori che consentiranno di risanare la struttura sono infine partiti martedì e dureranno in tutto 300 giorni, durante i quali certo non mancheranno una serie di disagi alla viabilità. Il risultato dovrebbe tutta facebook