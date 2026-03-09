Carburante alle stelle allarme per la pesca | la marineria riminese riorganizza e riduce le uscite

Il costo del carburante è aumentato notevolmente, portando la marineria riminese a riorganizzare le proprie uscite e a ridurre le pescate. La situazione si lega alle tensioni internazionali e al conflitto in Medio Oriente, che stanno influenzando direttamente l’attività dei pescatori della zona. La riduzione delle uscite è una conseguenza diretta di queste variazioni nei prezzi e nelle condizioni di mercato.

L'assessora Anna Montini: "Il prezzo è salito all'improvviso da 0,64 a 1,10 euro al litro". La marineria riminese introduce turnazioni per affrontare l'emergenza Le tensioni internazionali e il conflitto in Medio Oriente iniziano a produrre effetti concreti anche sull'economia locale riminese. A lanciare l'allarme è l'assessora all'Ambiente del Comune di Rimini, Anna Montini, che richiama l'attenzione sulle difficoltà della marineria riminese e dell'intera filiera della pesca, alle prese con un improvviso aumento del costo del carburante e con problemi di approvvigionamento. A fronte della situazione, la Cooperativa pescatori ha deciso di rimodulare le uscite in mare dei singoli pescherecci.