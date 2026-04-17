Il Gruppo Lufthansa ha annunciato una riduzione significativa dei voli, in particolare sospendendo le operazioni di CityLine e dismettendo alcuni vecchi aerei. La decisione arriva in risposta alle difficoltà finanziarie causate dall’aumento dei costi del carburante nel Medio Oriente e dalle tensioni con i sindacati. Queste misure si inseriscono in una strategia per adattarsi alle sfide attuali del settore aeronautico.

Il Gruppo Lufthansa ha deciso di tagliare drasticamente la propria capacità operativa per rispondere alle pressioni economiche derivanti dal rincaro del carburante nel Medio Oriente e dalle tensioni sindacali. La manovra prevede l’immediata dismissione della controllata CityLine e una progressiva riduzione dei voli su diverse tratte, con un piano di modernizzazione della flotta che si snoda attraverso tre fasi distinte. Taglio immediato della flotta regionale e gestione delle risorse umane. A partire da sabato 18 aprile, la strategia di contenimento delle perdite porterà al ritiro definitivo dal servizio di 27 velivoli appartenenti a Lufthansa CityLine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lufthansa taglia i voli: addio a CityLine e ai vecchi aerei

Lufthansa B747-8 Francoforte - Los Angeles in economy!

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