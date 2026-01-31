Bologna città della musica da 20 anni | dall’Unesco al ritorno di Carboni

Bologna festeggia i vent’anni dalla nomina a Città della musica Unesco. La città ha celebrato l’anniversario con eventi e iniziative che coinvolgono artisti, musicisti e cittadini. La musica continua a essere parte integrante della vita quotidiana, e questa ricorrenza segna il traguardo di due decenni di impegno e passione. Tra i momenti più attesi, il ritorno di Riccardo Carboni, che ha portato nuova energia alla scena musicale locale.

Bologna, 31 gennaio 2026 – Sono passati vent’anni da quando Bologna è stata nominata Città della musica Unesco. In tanti si ricorderanno il grande concerto in piazza Maggiore di quell’ottobre 2006 in cui venne festeggiato il riconoscimento con una platea di artisti fra cui comparivano Lucio Dalla, Samuele Bersani, Gianni Morandi, gli Stadio e Andrea Mingardi, che duettò anche con un’ospite internazionale come Patti Smith. A rievocare quella serata, spiegando quanto sia importante la musica per le Due Torri, è il giornalista e critico musicale Pierfrancesco Pacoda, ospite della puntata di oggi del vodcast il Resto di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

