Luca Carboni ritorno da re | l’Unipol Arena ai suoi piedi Bologna finalmente

Luca Carboni torna a Bologna, portando la sua musica all’Unipol Arena, un luogo simbolo per i suoi fan. Dopo un periodo di assenza, l’artista si presenta con la consueta semplicità e autenticità, ricordando l’importanza di vivere con leggerezza e passione. Un momento speciale per la città e per chi ha seguito il suo percorso musicale, in un’atmosfera di condivisione e rinnovata energia.

Bologna, 25 gennaio 2026 – “Primavera, bisogno di leggerezza, vita, leggero e vagante, un giorno di aprile col pallone, l’amore che arriva, è bellissimo essere qua”. Parole di gioia, sensazioni sospese, emozioni, il brivido della rinascita, nei testi di ‘Primavera’ e ‘Sto pensando’, le due canzoni con cui Luca Carboni ha deciso di aprire ieri sera all’Unipol Arena, il primo concerto bolognese e sold out del suo tour ‘Rio Ari O’, che è poi la parola magica contenuta nel ritornello di ‘Ci stiamo sbagliando’, il terzo brano eseguito, in cui finalmente Luca saluta la sua Bologna. L’Idomeneo incanta alla prima del Comunale, quasi mille presenze tra piume e paillettes E il pubblico – molto con la maglia del Bologna, praticamente tutti che sanno i testi a memoria – non vede l’ora di ascoltarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

