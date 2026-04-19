Carabinieri campioni a Pavone | sport e solidarietà per la Croce Rossa

Domenica 19 aprile 2026, il campo sportivo di Pavone Canavese ha ospitato una partita tra le forze dell’ordine, conclusa con la vittoria dei Carabinieri nel Torneo Interforze di calcio. L’evento è stato organizzato con l’obiettivo di promuovere lo sport e sostenere la Croce Rossa. La giornata ha visto la partecipazione di diverse divise, tutte impegnate anche in attività di solidarietà.

Il campo sportivo di Pavone Canavese è stato oggi, domenica 19 aprile 2026, il palcoscenico di una sfida che ha i Carabinieri trionfare nel Torneo Interforze di calcio. L’evento ha messo in campo diverse realtà operative del territorio, trasformando la competizione agonistica in un momento di raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana della sezione di Ivrea, grazie a un contributo complessivo di circa 1000 euro. Un fronte comune tra forze dell’ordine e soccorritori. La giornata si è distinta per la partecipazione di un gruppo eterogeneo di operatori impegnati nel servizio alla comunità. Sul rettangolo verde si sono misurate le capacità atletiche di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco e personale infermieristico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carabinieri campioni a Pavone: sport e solidarietà per la Croce Rossa Notizie correlate Cosenza, musica e solidarietà: il concerto per la Croce RossaLa musica ha trovato una nuova dimensione di utilità sociale nella Cattedrale di Cosenza, dove un concerto dedicato alla celebrazione dei 450 anni... Leggi anche: Gran Galà della Croce Rossa, festa e impegno per la solidarietà