L’assemblea dei soci di Anteas San Paolo di Crotone si è svolta presso la struttura sanitaria Starbene, durante la quale è stata eletta all’unanimità Rita Lorenzano come nuova presidente dell’associazione. La nomina arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’organizzazione, che si propone di rafforzare i legami tra le generazioni più giovani e gli anziani. La riunione ha visto la partecipazione di diversi soci e rappresentanti della comunità locale.

L’assemblea dei soci di Anteas San Paolo di Crotone si è riunita presso la struttura sanitaria Starbene, sancendo l’elezione all’unanimità di Rita Lorenzano alla guida dell’associazione. Il nuovo corso, che vedrà anche Iginio Carvelli, Gessica Comi, Francesco Oppido e Francesco Pantano impegnati nel consiglio direttivo per i prossimi quattro anni, punta a trasformare il volontariato in un motore di innovazione sociale capace di connettere le necessità degli anziani con l’energia delle nuove generazioni. Un bilancio storico tra impegno sociale e ricerca sul territorio. Il passaggio di testimone all’interno della realtà crotonese ha avuto inizio con la relazione presentata da Cataldo Nigro, presidente uscente che ha ripercorso la parabola dell’organizzazione sin dalla sua nascita nel 1995. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anteas Crotone: nuova presidenza per unire giovani e anziani

Lazzaro Dall’Acqua confermato alla presidenza di Anteas CesenaLazzaro Dall’Acqua è stato riconfermato presidente di Anteas Cesena Odv, associazione di volontariato creata dai pensionati della Cisl.

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