Quindici anni dopo l’omicidio di Vittorio Arrigoni nel libro Caro Vik ti scrivo le lettere di Anna Maria Selini dall’illusione di Oslo al genocidio a Gaza

Dopo quindici anni dall’omicidio di Vittorio Arrigoni, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2011 a Gaza da parte di un gruppo salafita, il suo ricordo rimane vivo attraverso il libro “Caro Vik ti scrivo”. In questo volume, le lettere di Anna Maria Selini attraversano momenti che vanno dall’illusione di Oslo fino al genocidio a Gaza, mantenendo vivo il suo impegno e la sua memoria.

Quindici anni dopo l’omicidio di Vittorio, “Vik” Arrigoni” avvenuta la notte tra il 14 e il 15 aprile 2011 a Gaza City per mano di sedicenti salafiti, la sua voce continua a parlarci e soprattutto a essere ascoltata. Il libro che la giornalista Anna Maria Selini ha scritto per Altreconomia con le illustrazioni di Fogliazza, “Caro Vik ti scrivo. Lettere e reportage da Oslo a Gaza”, è la testimonianza più tangibile del fatto che Vittorio non è mai morto veramente. I suoi scritti, le sue analisi, i suoi video, che ancora riempiono YouTube, ci parlano di Gaza all’inizio degli anni Duemila, ma anche di Gaza oggi. Perché i semi dell’erba velenosa...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Argomenti più discussi: VITTORIO ARRIGONI. Quindici anni dopo: la voce di Gaza che continua a parlare; Vik 15 anni dopo, ma sempre con noi. Una voce mai spenta; CARO VIK TI SCRIVO: IL LIBRO DI ANNA MARIA SELINI A 15 ANNI DALLA MORTE DI VITTORIO ARRIGONI IN PALESTINA; 15 anni fa, e oggi ancora: Restiamo umani - Pressenza.

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Altreconomia. . Anna Maria Selini in ricordo di Vittorio Vik Arrigoni con il suo libro "Caro Vik ti scrivo. Lettere e reportage da Oslo a Gaza". A 15 anni dalla morte di Vittorio Arrigoni, attivista per i diritti umani, Anna Maria Selini sceglie la forma delle lettere per rie facebook

“Faranno il deserto e lo chiameranno pace. Il silenzio del ‘mondo civile’ è più assordante delle esplosioni che ricoprono la città come un sudario di terrore e morte. Restiamo umani.” Così scriveva Vittorio Arrigoni, “Vik”, in ‘Gaza. Restiamo umani’ (2011). Parol x.com