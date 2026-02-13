Perché il tuo smartphone sbaglia le lettere e ti fa impazzire? La spiegazione che nessuno ti rivela

Da settimane, Marco Rossi, un impiegato di Milano, si ritrova a combattere con il suo iPhone che cambia le lettere durante la digitazione, rendendo impossibile scrivere messaggi senza errori.

Da mesi molti utenti di iPhone segnalano un fenomeno frustrante: scrivere testi e messaggi senza errori sembra diventato più difficile. La tastiera appare visivamente corretta, ma le lettere immesse spesso non corrispondono al tasto premuto. Le lettere accentate sono più difficili da raggiungere, e il tocco può generare un ritardo prima della visualizzazione del carattere. Questi problemi si sono intensificati con l’aggiornamento a iOS 26, generando confusione tra chi pensava di aver perso precisione nella digitazione. Nonostante le segnalazioni diffuse, Apple non ha ancora pubblicato spiegazioni ufficiali o soluzioni definitive. 🔗 Leggi su Screenworld.it

