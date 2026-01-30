Questa mattina sono partiti i pagamenti delle pensioni di febbraio a Reggio Calabria. Da lunedì 2 gennaio, i pensionati della provincia hanno iniziato a ricevere gli accrediti, con modalità e date che variano a seconda delle banche e delle poste. Le operazioni si sono svolte senza intoppi e i primi soldi sono già arrivati sui conti.

A partire da lunedì 2 gennaio 2026, in tutta la provincia di Reggio Calabria sono iniziate le operazioni di accredito e pagamento delle pensioni relative al mese di febbraio. L’annuncio è stato diffuso da Poste Italiane, che ha reso noto che tutti i 161 uffici postali della regione hanno attivato il servizio per il rilascio delle pensioni, sia in contanti che tramite accredito diretto sulle varie forme di conto o libretto. Il processo è stato organizzato per garantire una distribuzione efficiente e tempestiva, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per i cittadini che si recano allo sportello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pagamenti pensioni febbraio avviati a Reggio Calabria, tutte le date e modalità di accredito

Approfondimenti su Reggio Calabria

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Reggio Calabria

Pensioni di febbraio 2026: calendario pagamenti, aumenti e arretratiIl calendario di pagamento delle pensioni diffuso dall’INPS con Circolare numero 153/2025 riporta lunedì 2 febbraio come data di liquidazione dei netti ... leggioggi.it

Pensioni febbraio 2026, quando il pagamento? E ci saranno arretrati?Pensioni febbraio 2026: quando arrivano i pagamenti, chi deve comunicare l’IBAN e perché l’importo può cambiare. blogsicilia.it

Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale – Bronzo A (“il Giovane”), V secolo a.C. La forza qui non urla: si trattiene. Nel Bronzo A la schiena è un punto di equilibrio perfetto, un intreccio di tensioni controllate dove il gesto diventa disciplina. Il corpo ru - facebook.com facebook

Il Questore di Reggio Calabria Dott. Paolo Sirna in visita istituzionale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria x.com