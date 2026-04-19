La stagione del Napoli è al centro di un acceso dibattito dopo le recenti critiche sugli infortuni che hanno colpito la squadra. Carlo Alvino ha risposto a Tancredi Palmeri, contestando le sue affermazioni. Secondo Alvino, la squadra non si trova ancora al massimo perché mancano alcuni giocatori chiave, tra cui Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara, tutti assenti in diverse partite. La discussione si concentra sulle assenze che hanno influenzato le prestazioni del team.

Scoppia la polemica sugli infortuni del Napoli in questa stagione. Carlo Alvino contesta l’analisi di Tancredi Palmeri: gli azzurri non sono ancora al comoleto perché mancano Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara, quattro giocatori fondamentali per la rosa. Il dibattito sugli infortuni: cosa cambia davvero. La discussione sulla gestione degli infortuni in casa azzurra divide gli osservatori. Tancredi Palmeri ha pizzicato così su X: “Da quando ha avuto tutti a disposizione, il Napoli ha fatto 1 punto su 6. E contro squadre senza motivazioni (per non parlare che in Champions gli infortuni non c’entrano.)” La critica puntava a smontare l’alibi degli assenti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caos Napoli, botta e risposta durissimo su Conte: c’entrano gli infortuni

Notizie correlate

Botta e risposta Meloni-Conte alla Camera, la premier attacca (ancora) su Rdc e bonus. Lui: “Indegno fare la guerra ai poveri”“Non ho annunciato misure roboanti come ‘daremo a tutti uno stipendio senza lavorare’ o ‘potrete ristrutturare la vostra villa a spese dello Stato‘.

Gli Epstein Files sbarcano a Sanremo, polemica su Irina Shayk: botta e risposta tra Carlo Conti e giornalistaPolemica sugli Epstein Files a Sanremo Alcuni giornalisti hanno chiesto a Carlo Conti, durante una conferenza stampa seguita alla quarta serata di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Napoli - Lazio, rigore sbagliato dai biancocelesti e mancato rosso a Lobotka: cos'è successo; Napoli-Lazio, rigore sbagliato da Zaccagni e mancato rosso a Lobotka: cos’è successo; Guasto sulla linea Alta Velocità Roma–Napoli, treni nel caos: cancellazioni e ritardi record; DIRETTA | Napoli Lazio (risultato finale 0-2): Scudetto, i partenopei abdicano! (Serie A, 18 aprile 2026).

Napoli, la notte delle stese: botta e risposta ai Quartieri Spagnoli, spari in via Dei MilleTre esplosione di colpi d'arma da fuoco segnalati nella notte a Napoli; indaga la Polizia di Stato, si ipotizza uno scontro tra bande di giovanissimi ... fanpage.it

Caos Lukaku, De Bruyne: Situazione non positiva per nessuno. Troppo rumore attorno al NapoliIl caso Romelu Lukaku non accenna a placarsi in casa Napoli. Tra il club e il centravanti belga è scontro totale dato che per il secondo giorno consecutivo l'ex-Inter e Roma non si è presentato a ... calciomercato.com

Napoli-Lazio, rigore sbagliato dai biancocelesti e mancato rosso a Lobotka: cos’è successo (Adnkronos) - Caos in Napoli-Lazio, big match di Serie A di oggi, sabato 18 aprile. Intorno alla mezz'ora (con gli ospiti avanti 1-0), c'è subito un caso Var al Maradona: - facebook.com facebook

Comitato Tassisti: "Senza pianificazione caos traffico per Pasqua a Napoli". "Disasi per cittadini e turisti, servono interventi strutturali" #ANSA x.com