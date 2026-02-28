Gli Epstein Files sbarcano a Sanremo polemica su Irina Shayk | botta e risposta tra Carlo Conti e giornalista

A Sanremo, gli Epstein Files sono stati al centro di attenzione, con Irina Shayk che è apparsa 40 volte nel documentario. Durante la manifestazione, si è scontrata con un giornalista e il conduttore Carlo Conti ha risposto alle critiche. La presenza di Shayk è diventata un punto focale delle discussioni, mentre il dibattito si è acceso tra i presenti.

Polemica sugli Epstein Files a Sanremo Alcuni giornalisti hanno chiesto a Carlo Conti, durante una conferenza stampa seguita alla quarta serata di Sanremo, se fosse a conoscenza del fatto che Irina Shayk, modella e co-conduttrice della terza serata del Festival, fosse nominata negli Epstein Files. Il conduttore ha risposto nettamente, dicendo di non aver preso in considerazione in alcun modo il suo coinvolgimento nella vicenda. Irina Shayk "Quando scelgo una co-conduttrice non chiedo tutti gli appuntamenti che ha avuto negli ultimi 20 anni. Ho preso una delle più famose top model al mondo, non sono andato a vedere file e contro-file" ha risposto Conti.