Caos in +Europa l’assemblea si infiamma | Della Vedova chiede di azzerare la segreteria la mozione passa ma viene dichiarata non legittima

In un’assemblea di +Europa si sono verificati momenti di tensione e confusione, con alcuni partecipanti che hanno espresso commenti sarcastici e battute ironiche. Della Vedova ha presentato una mozione per azzerare la segreteria, che è stata approvata, ma successivamente dichiarata “non legittima”. Durante l’incontro, sono stati pronunciati slogan e frasi ironiche, tra cui un verso ripetuto a microfono aperto.

“Tutto questo è ridicolo “, “vogliamo i voti”, c’è chi persino fa il verso, a microfono aperto, con un “ pepepepe-pepepepereee “. In una domenica assolata e purtuttavia mite, è un po’ a Roma e un po’ nelle case degli eletti dal Congresso, collegati da remoto, che il clima s’infiamma: è in corso il secondo giorno di Assemblea nazionale di +Europa, e a metà pomeriggio scoppia il caos. La presidente dell’Assemblea, Agnese Baldinucci, fatica a placare le polemiche. Vuole andare avanti, ma gli iscritti la bloccano: “Fermiamo i lavori”. A eccitare gli animi è stata la mozione presentata dal presidente del partito, Matteo Hallissey, presidente (anche) dei Radicali italiani, noto per i video di protesta contro tassisti e balneari costatigli insulti e più di un’aggressione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caos in +Europa, l’assemblea si infiamma: Della Vedova chiede di azzerare la segreteria, la mozione passa ma viene dichiarata “non legittima” Notizie correlate Izzo chiede scusa all’Avellino ma si infiamma la polemica social con i tifosi del PalermoIl difensore espulso al Barbera si scusa con i biancoverdi, poi una lite su Instagram con i supporter rosanero alimenta il caso nel web Il difensore... Movida in via Pacini, passa mozione del centrodestra con il sì della giunta (ma il Pd vota contro)Parere favorevole della giunta al testo che chiede di intervenire sulla movida in via Pacini, diventata eccessiva per i residenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Vince un conservatore, ma il Pd esulta; La sconfitta di Orban, festeggia la sinistra in Italia: Finita l'era dei sovranisti. Schlein: Hanno perso anche Meloni e Salvini. Caos in +Europa, l’assemblea si infiamma: Della Vedova chiede di azzerare la segreteria, la mozione passa ma viene dichiarata non legittimaTutto questo è ridicolo, vogliamo i voti, c’è chi persino fa il verso, a microfono aperto, con un pepepepe-pepepepereee. In una domenica assolata e purtuttavia mite, è un po’ a Roma e un po’ ... ilfattoquotidiano.it