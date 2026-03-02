Lite sul crocifisso caos in consiglio comunale a Firenze Mossuto a Biti | Stai zitta Arriva la polizia municipale

Durante una riunione del Consiglio comunale a Firenze, si è verificato un acceso scontro tra due consiglieri, con una battuta sul crocifisso che ha scatenato il caos. Uno dei presenti ha rivolto un “Stai zitta” all’altro, portando all’intervento della polizia municipale. L’incidente si è verificato nel contesto dell’assemblea tenutasi a Palazzo Vecchio.

Firenze, 2 marzo 2026 – Una battuta sul crocifisso e in consiglio comunale scoppia il caos. Il teatro è Palazzo Vecchio, dove si sta svolgendo l'assemblea cittadina. Ad accendere la miccia è una domanda di attualità del consigliere della Lega Guglielmo Mossuto dal titolo 'Niente crocifissi e presepi nelle scuole della nostra città, ma alla scuola Sassetti-Peruzzi aula per pregare durante il Ramadan'. Il riferimento è a due fatti specifici avvenuti nei giorni scorsi in città: la bocciatura di Palazzo Vecchio a una mozione di Noi Moderati per riportare il crocifisso nelle scuole (a Natale il presepe) e l'iniziativa in una scuola di un preside che ha concesso una stanza a studenti musulmani.