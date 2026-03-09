Spacca la bottiglia di birra sul bancone | chiuso per 20 giorni un bar nel centro di Busto Arsizio

Nel centro di Busto Arsizio, un bar è stato chiuso per 20 giorni dopo che un barista, in preda a un raptus di furia, ha spaccato una bottiglia di birra sul bancone. Durante l’episodio, schegge di vetro sono state lanciate verso i clienti, ferendone alcune. L’accaduto ha provocato grande sconcerto tra i presenti e ha portato alle autorità a intervenire immediatamente.

Busto Arsizio, 9 marzo 2026 - Un episodio da brivido ha scosso il centro di Busto Arsizio: un barista, in preda a un raptus di furia, ha frantumato una bottiglia di birra sul bancon e, mandando schegge di vetro in direzione dei clienti e ferendo alcune persone. La scena, degna di un film, ha costretto due Volanti della Polizia di Stato a intervenire d'urgenza. Gli agenti si sono trovati davanti a loro un locale in cui regnava il caos e l' insicurezza. I precedenti. Non è stato un episodio isolato. Il bar, già noto come ritrovo abituale di soggetti pregiudicati e dediti all'alcol, era da tempo teatro di liti e comportamenti pericolosi.