Michelle Hunziker compleanno al Bulgari Hotel | Anna Tatangelo canta dal vivo presente Ilary Blasi

Michelle Hunziker ha festeggiato il suo compleanno al Bulgari Hotel di Milano. Alla festa c’era anche Anna Tatangelo, che ha cantato dal vivo, mentre Ilary Blasi era presente tra gli ospiti. La conduttrice svizzera ha scritto sui social di aver adorato la serata e di aver apprezzato le sorprese. La festa si è rivelata un momento speciale, con amici che le vogliono bene e che le hanno regalato una serata indimenticabile.

La showgirl ha festeggiato in compagnia di amici e amiche famose nel lussuoso hotel della Capitale. Presenti anche la figlia Aurora e il genero Goffredo "My Birthday. I loved it! Le feste inaspettate con chi ti vuole veramente bene sono straordinarie! Grazie amici miei". Lo ha scritto sui social Michelle Hunziker condividendo alcuni scatti del suo compleanno al Bulgari Hotel di Roma. Un festeggiamento in compagnia della figlia Aurora e di tanti vip. Tra le amiche famose, nelle foto pubblicate su Instagram dalla showgirl, compaiono Serena Autieri, Anna Tatangelo, Ilary Blasi, Nunzia De Girolamo e la cantante Carolina Lòpez Moreno.

