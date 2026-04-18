Esalazioni di cloro al Bulgari Hotel di Roma | cinque intossicati due in codice rosso

Nella serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Frezza, a Roma, presso il Bulgari Hotel, a causa di un'emergenza legata a esalazioni di cloro. Cinque persone sono state colpite, di cui due in condizioni considerate gravi e trasferite in codice rosso. L’intervento si è reso necessario per gestire le conseguenze di un possibile rilascio di sostanze tossiche all’interno della struttura.

Roma, 18 aprile 2026 – Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri in via della Frezza, a Roma, presso il Bulgari Hotel, dove intorno alle 19.30 sono state segnalate esalazioni di cloro all’interno del locale tecnico a servizio della piscina. Sul posto la sala operativa del comando di Roma ha inviato il funzionario di guardia, il Nucleo CRRC, la Squadra 1A della sede centrale, il capo turno provinciale e il carro autoprotettori. Una volta arrivato nell’albergo, il personale ha disposto l’ evacuazione di alcune persone, dopo aver accertato che erano stati mischiati erroneamente alcuni prodotti chimici. Nel corso dell’intervento sono stati soccorsi anche alcuni manutentori rimasti intossicati dopo aver respirato le esalazioni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Roma, esalazioni di cloro in piscina all’Hotel Bulgari: diversi intossicatiNel pomeriggio si sono verificate esalazioni tossiche di cloro dalla piscina dell’Hotel Bulgari, in piazza Augusto imperatore, a Roma. Dipendenti dell'Hotel Bulgari di Roma intossicati dal cloro in piscina, in 10 in ospedale dopo le esalazioniFuga di cloro al Bulgari Hotel di Roma durante lavori di manutenzione alla piscina: i vigili del fuoco hanno evacuato la struttura in zona Piazza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Esalazioni di cloro al Bulgari Hotel, due lavoratori intossicati; Hotel Bulgari, esalazioni di cloro in piscina: sei persone intossicate in ospedale; Dipendenti dell'Hotel Bulgari di Roma intossicati dal cloro in piscina, in 10 in ospedale dopo le esalazioni; Esalazioni di cloro al Bulgari Hotel di Roma: 5 intossicati - Radio Globo. Dipendenti dell'Hotel Bulgari di Roma intossicati dal cloro in piscina, in 10 in ospedale dopo le esalazioniRoma, fuga di cloro al Bulgari Hotel: evacuazione e intossicati durante la manutenzione in piscina. I rischi delle esalazioni ... virgilio.it Roma, esalazioni di cloro in hotel di lusso: evacuazione e cinque intossicatiMomenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Roma, dove intorno alle 19.30 si è verificato un incidente all’interno dell’albergo ... castellinotizie.it Esalazioni tossiche nella piscina dell'hotel di lusso, scatta la procedura di emergenza >> https://buff.ly/kXzuXw6 - facebook.com facebook Roma, esalazioni di cloro nella piscina dell'Hotel Bulgari: 10 dipendenti in ospedale x.com