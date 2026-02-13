La Pausini ha cantato l’inno nazionale in maniera impeccabile E andate tutti a farvi fottere | Vasco Rossi difende la cantante sui social

Laura Pausini ha cantato l’inno nazionale in modo impeccabile durante la partita di ieri sera, ma subito dopo il suo esibizione è esplosa una polemica sui social. Vasco Rossi, che ha visto i commenti velenosi rivolti alla cantante, è intervenuto con un messaggio diretto, difendendo la sua collega e criticando le offese gratuite. La sua reazione ha attirato l’attenzione su come ormai le critiche ingiuste siano diventate parte del terreno di battaglia digitale, anche per figure pubbliche di lunga esperienza.

Che Laura Pausini sia bersaglio da qualche tempo dei leoni da tastiera lo abbiamo scritto, ed è qualcosa di ingiustificabile la veemenza con cui in tanti scrivoi contro la cantante italiana, che non ha certo bisogno di presentazioni. Ora a difenderla ci pensa lui, Vasco Rossi. Che sui social ha detto la sua a proposito delle critiche che sono piovute addosso a Pausini dopo l'esecuzione del'inno italiano durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano – Cortina 2026. La Instagram story del Kom. Poche parole, dritte: "Aggiungo che la Pausini ha cantato l'inno nazionale in maniera impeccabile con le variazioni vocali, consentitele dal suo grande talento e che una artista internazonale come lei, aveva il diritto e il dovere di fare.