Durante le ultime serate di Canzonissima, è stato annunciato il vincitore, ma la proclamazione ha suscitato molte polemiche. La canzone scelta dagli artisti per l’esibizione è stata criticata da alcuni spettatori, che hanno ritenuto che la performance abbia rovinato l’intera serata. Questa situazione ha acceso un dibattito tra i fan, soprattutto riguardo alle preferenze musicali e alle scelte artistiche dei partecipanti.

C’è qualcosa di profondamente rivelatore nelle serate in cui gli artisti scelgono di misurarsi con brani che non hanno scritto, ma che avrebbero voluto firmare. È una sorta di confessione artistica, un gioco di specchi tra identità e aspirazione. La puntata di Canzonissima del 18 aprile si è mossa esattamente su questo crinale, offrendo un mosaico di interpretazioni che, tra guizzi e cadute, ha restituito più di un ritratto autentico dei dodici protagonisti in gara. Il tema “La canzone che avrei voluto scrivere” ha acceso il palco con grandi classici, ma anche con inevitabili confronti, spesso impietosi, con gli originali. Canzonissima pagelle: tra rinascite e scivoloni.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Canzonissima, l’annuncio sul vincitore ma è polemica: canzone rovinata!

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