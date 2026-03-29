Hai vinto tu Canzonissima | l’annuncio sul vincitore ma è caos sulla decisione

Durante la seconda puntata di Canzonissima, trasmessa sabato sera su Rai1, è stato annunciato il vincitore della competizione musicale. Tuttavia, subito dopo, si sono verificati disordini e confusione riguardo alla decisione finale, creando un caos tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La trasmissione, che coinvolge reinterpretazioni di brani classici, ha visto un momento di tensione legato all’esito della gara.

Il sabato sera televisivo italiano è tornato ad accendersi con la seconda attesissima puntata di Canzonissima, lo storico varietà targato Raiuno che mira a eleggere la canzone più amata di sempre attraverso le reinterpretazioni degli artisti odierni. Sotto la guida elegante e rodata di Milly Carlucci, lo show ha cercato di bissare il successo d’esordio, dove a trionfare era stata ‘Il mio canto libero’ nell’intensa versione di Fabrizio Moro. >> “Vi dico cosa succede con Selvaggia Lucarelli”. Milly Carlucci, annuncio ufficiale su Ballando con le stelle La tensione agonistica e l’attesa del pubblico erano palpabili, considerando l’alto livello dei brani in gara e la severità della giuria d’eccezione schierata per l’occasione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Tantissime emozioni una grandissima serata! Grazie a tutti #canzonissima @canzonissimarai x.com