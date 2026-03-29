Nella seconda puntata di Canzonissima trasmessa sabato sera su Raiuno, è stato annunciato il vincitore con la frase “Hai vinto tu”. L’evento ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni spettatori che hanno espresso insoddisfazione e polemiche sui social media. La puntata si è conclusa con momenti di tensione e commenti critici, mentre il pubblico commentava l’esito della competizione.

Il sabato sera di Raiuno si è riacceso con la seconda puntata di Canzonissima, e il verdetto finale — “ Hai vinto tu ” — ha lasciato dietro di sé non solo applausi, ma anche un’onda di discussioni. A trionfare, al termine delle votazioni, è stata Arisa, ma la sua vittoria ha acceso un piccolo caos sui social e tra gli spettatori. Alla conduzione, ancora una volta, Milly Carlucci, con una serata (sabato 28 marzo 2026) costruita tra emozione, gara serrata e qualche momento decisamente spigoloso. Lo show punta a eleggere la canzone più amata di sempre attraverso le reinterpretazioni degli artisti di oggi, dopo l’esordio vinto da “Il mio canto libero” nella versione di Fabrizio Moro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Hai vinto tu”. Canzonissima: l’annuncio sul vincitore, poi caos e polemiche. “Vergogna”

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Tantissime emozioni una grandissima serata! Grazie a tutti #canzonissima @canzonissimarai x.com