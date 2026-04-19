Cantieri stradali | ecco la mappa degli interventi

A partire da domani, in diverse zone della città sono programmati nuovi interventi sui cantieri stradali. Questi lavori comporteranno variazioni nelle modalità di circolazione e di sosta, con modifiche che dureranno per tutta la settimana. La presenza di più interventi contemporaneamente richiederà attenzione da parte degli automobilisti e dei pedoni. La mappa degli interventi sarà aggiornata di giorno in giorno per informare chi si sposta in città.

Arezzo, 19 aprile 2026- Si apre una nuova settimana di cantieri e lavori stradali. Quella che si apre domani porterà tante modifiche al traffico e alla sosta a cui prestare attenzione. Fino a martedì 21 aprile scattano divieto di sosta e senso unico alternato in orario 8:30 – 18:30 in via Pietri dall’intersezione con viale Santa Margherita a quella con via Porta San Biagio. Sempre da domani fino a venerdì 24 aprile restringimento della carreggiata in via Chiassaia dal civico 19 per 30 metri con orario continuato e in via Salmi in orario 8–18 e divieto di sosta e senso unico alternato in località Puglia il Rio tra i civici 4 e 20 dalle 8:30 alle 18:30.🔗 Leggi su Lanazione.it

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