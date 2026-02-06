La decisione del Cdm | designati i commissari delle opere stradali ferroviarie e degli interventi co

Il Consiglio dei ministri ha deciso di nominare i commissari che si occuperanno di alcune delle principali opere stradali e ferroviarie nelle regioni di Calabria e Sicilia. La scelta mira a velocizzare i lavori e a risolvere le criticità più urgenti. Ora si attende che i nuovi commissari prendano ufficialmente in carico i progetti per far partire i cantieri.

Il Consiglio dei ministri ha approvato una decisione importante per il futuro delle infrastrutture in Calabria e Sicilia: i commissari per le principali opere stradali e ferroviarie sono stati designati. Il nuovo incarico riguarda soprattutto l’opera complementare al Ponte sullo Stretto, in fase di realizzazione per connettere la Sicilia alla Calabria, con l’obiettivo di favorire il collegamento tra l’Italia e l’Europa. Le due persone nominate per guidare l’operazione sono Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, e Aldo Isi, responsabile di Rete Ferroviaria Italiana. La scelta è stata annunciata ufficialmente il 5 febbraio 2026, con un decreto del governo in materia di commissari straordinari e concessioni, e rappresenta un passo significativo per lo sviluppo infrastrutturale regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

