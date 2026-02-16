Cantieri e limitazioni | la mappa dei lavori stradali e autostradali in provincia

A Verona, i cantieri aperti e le limitazioni alla circolazione sono tanti, a causa dei numerosi lavori in corso sulle strade e autostrade. Recentemente, sono stati avviati interventi di manutenzione e rinnovamento su diverse arterie principali, tra cui l’autostrada A4 e alcune strade statali, con effetti visibili sulle code e sui tempi di percorrenza. Per esempio, i lavori sulla tangenziale hanno portato a deviazioni e restringimenti di carreggiata, creando disagi per chi percorre la zona ogni giorno.

L'agenda dei lavori stradali nel territorio veronese si presenta fitta di appuntamenti, con ripercussioni previste sia sulla rete autostradale che sulla viabilità provinciale. Il primo intervento in ordine cronologico interesserà l'autostrada A4 nella notte di oggi, 16 febbraio. Dalle 21 alle 6 di domani mattina, i viaggiatori diretti verso Venezia dovranno circolare su una sola corsia tra i caselli di Verona Est e Montebello. Questa limitazione è necessaria per il rifacimento della pavimentazione.Sempre lungo l'arteria autostradale A4, le notti di oggi e domani saranno dedicate alla riparazione dei giunti sul ponte del fiume Adige.