Il 10 aprile 2026 è stata adottata una delibera con il numero 115, che però non risulta ancora pubblicata sull’albo pretorio. La discussione riguarda i canoni pubblicitari e alcuni errori da evitare in futuro. La mancata pubblicazione della delibera rende difficile conoscere i dettagli ufficiali e le eventuali conseguenze. Nessun altro documento ufficiale o comunicato ha ancora fornito ulteriori chiarimenti sulla questione.

"Una delibera, la 115 del 10 aprile 2026, non ancora pubblicata sull’albo pretorio e che noi non abbiamo ancora avuto modo di leggere, a "correzione" del tiro e, previo invito a non pagare la tassa già liquidata, con la promessa dell’invio di una comunicazione a tutti gli esercenti con le nuove indicazioni operative". Lo dichiarano i consiglieri di Fratelli D’Italia sulla assemblea sull’imposta di pubblicità a Capannori a seguito delle proteste degli operatori commerciali. "Abbiamo partecipato perché abbiamo il dovere di monitorare l’azione della maggioranza - precisano Elisabetta Triggiani (foto) e Lido Moschini – con il sindaco, che ha ammesso le gravi criticità nella determinazione del canone e gli errori di calcolo commessi dalla società incaricata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Canoni pubblicitari? Errori da non ripetere"

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