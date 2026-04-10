Cani liberi dal guinzaglio | apre il primo dog-park cittadino in masseria Scannatizzi

A San Vito dei Normanni è stato inaugurato il primo dog-park cittadino, situato in una masseria. Il nuovo spazio comprende aree verdi attrezzate dove i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio, offrendo un luogo dedicato per il gioco e il relax degli animali domestici. La struttura mira a garantire condizioni di sicurezza e libertà agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari.

SAN VITO DEI NORMANNI - Nuovi spazi dedicati ai cani, aree verdi attrezzate dove gli amici a quattro zampe possono essere lasciati liberi dal guinzaglio in condizioni di sicurezza. Sono quasi ultimati i lavori per il primo dog park cittadino nella Masseria Scannatizzi di San Vito dei Normanni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Esche avvelenate nel fiume, trovate carcasse. Scatta l'ordinanza: "Cani sempre al guinzaglio"Scatta l’allerta a Santa Sofia per la presenza di esche avvelenate nell’alveo del fiume Bidente. Dal piazzale di San Siro al primo locale: Salamellaz apre il suo primo store a MilanoDopo 80 milioni di visualizzazioni e anni passati fuori dal Meazza, l'iconico truck di Enzo e Ruggero diventa un locale: appuntamento in viale Bligny... Temi più discussi: Cani lasciati liberi sull'argine: Multe fino a 500 euro; Protezione della stagione di nidificazione: comportarsi in modo responsabile con la natura; Nina azzannata a Baratti, salvata la zampa: Ora vogliamo giustizia; Nonno Geppetto abbandonato al buio legato a un palo: Non fatelo morire in canile VIDEO. Cani lasciati liberi sull'argine: «Multe fino a 500 euro»ODERZO (TREVISO) - Cani che corrono liberi sull'argine e che talvolta attaccano altri cani, tenuti al guinzaglio dai proprietari. Ne nascono discussioni e litigi, e sempre più ... ilgazzettino.it Sos fauna selvatica: Cani al guinzaglioPuntualmente come ogni anno in questo periodo delicato, passeggiare nei boschi e in campagna con il proprio cane diviene inconsapevolmente causa di ferimenti molto gravi alla fauna selvatica, come i ... ilgiorno.it Cani liberi e fiori rubati: cresce la rabbia al cimitero di Lugano tra dolore e mancanza di rispetto x.com SOS SOS SOS Parco di Giulio e la vostra fantastica abitudine di lasciare i cani liberi. Questa mammina è morta attaccata da un cane ed accanto aveva i suoi micini , BEN 4 Chi se ne sta occupando non riesce a seguirli tutti e 4 , per cui mi ha chiesto di c - facebook.com facebook