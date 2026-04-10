Cani liberi dal guinzaglio | apre il primo dog-park cittadino in masseria Scannatizzi

Da brindisireport.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Vito dei Normanni è stato inaugurato il primo dog-park cittadino, situato in una masseria. Il nuovo spazio comprende aree verdi attrezzate dove i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio, offrendo un luogo dedicato per il gioco e il relax degli animali domestici. La struttura mira a garantire condizioni di sicurezza e libertà agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari.

SAN VITO DEI NORMANNI - Nuovi spazi dedicati ai cani, aree verdi attrezzate dove gli amici a quattro zampe possono essere lasciati liberi dal guinzaglio in condizioni di sicurezza. Sono quasi ultimati i lavori per il primo dog park cittadino nella Masseria Scannatizzi di San Vito dei Normanni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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