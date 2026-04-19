Uno studio pubblicato su Communications Medicine ha individuato un virus che, in presenza di disbiosi intestinale, può contribuire allo sviluppo del cancro al colon-retto. La ricerca analizza come alterazioni nella composizione della flora batterica intestinale possano favorire l’attività di questo virus, potenzialmente associato alla formazione di tumori. I risultati offrono nuovi spunti sulla relazione tra microbiota e patologie oncologiche dell’intestino.

Anche la disbiosi intestinale potrebbe essere una delle cause del cancro al colon-retto, spesso associato ad altri fattori come la predisposizione genetica (circa il 5–10% dei casi è legato a sindromi genetiche ereditarie), la presenza di polipi, l’età, il consumo di alcolici e il fumo. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Communications Medicine ha infatti analizzato le differenze che si presentano nel microbioma intestinale tra le persone sane e i malati di cancro al colon-retto, partendo da questo per capire che un virus nascosto nei batteri intestinali potrebbe avere un ruolo nel rischio di sviluppare il tumore. La disbiosi...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cancro al colon-retto: quando e perché può essere causato da disbiosi intestinale

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