Cancro al colon-retto i sintomi che non si devono trascurare Nove casi su dieci si può prevenire

Questa mattina si sono diffusi i primi dettagli sulla morte di James Van Der Beek, attore conosciuto in tutto il mondo, morto il 10 febbraio a 48 anni. La sua scomparsa ha colpito fan e colleghi, anche se le cause ufficiali non sono ancora state rese note. Intanto, gli esperti ricordano che il cancro al colon-retto si può prevenire e che i sintomi non devono essere mai sottovalutati. Nove casi su dieci si possono curare se si scoprono in tempo.

Il mondo dello spettacolo e della televisione internazionale è in lutto per la morte di James Van Der Beek, scomparso il 10 febbraio 2026 all’età di 48 anni. L’attore aveva reso pubblica la sua diagnosi di cancro al colon-retto nel novembre 2024, raccontando di aver scoperto la malattia nell’agosto 2023, quando aveva 46 anni. La neoplasia era già in stadio avanzato, ma nonostante questo aveva scelto di affrontare il percorso con determinazione, trasformando la propria esperienza in un messaggio di sensibilizzazione. Negli ultimi mesi si era esposto in prima persona per promuovere la prevenzione del tumore al colon-retto, diventando testimonial di campagne informative rivolte in particolare ai più giovani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

